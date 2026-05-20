Degne sepolture passa la proposta di Ancisi LpRa | Ora i genitori potranno riposare vicino ai figli premorti

Durante il consiglio comunale di ieri, è stata approvata una proposta avanzata dal rappresentante di una lista locale, che prevedeva una modifica al regolamento di polizia mortuaria. La modifica consente ai genitori di poter essere sepolti vicino ai figli premorti, un'agevolazione che riguarda anche il territorio di Ravenna. La decisione è stata condivisa dall’assemblea, permettendo ora di adeguare le disposizioni relative alle sepolture e alle disposizioni di sepoltura dei familiari.

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