Commissariamento del Conservatorio Ancisi LpRa | Reati contro la pubblica amministrazione?

Una recente indagine giudiziaria ha portato all’avvio di un procedimento che coinvolge il Conservatorio. Secondo le prime indiscrezioni, ci sarebbero elementi che fanno ipotizzare possibili reati contro la pubblica amministrazione, tra cui corruzione, concorso in corruzione e omissione di atti d’ufficio. Le autorità stanno approfondendo la situazione per chiarire eventuali responsabilità.

Il consigliere di Lista per Ravenna si rivolge alla Procura chiedendo se vi siano "elementi per ipotizzare la consistenza di eventuali reati contro la pubblica amministrazione" A seguito dell’avvio di un’indagine giudiziaria preliminare, esistono "elementi per ipotizzare la consistenza di eventuali reati contro la pubblica amministrazione, quali, a titolo indicativo, corruzione, concorso in corruzione, omissione di atti d’ufficio?". Se lo chiede il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi che si rivolge direttamente alla Procura per essere informato dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari sul caso apertosi dopo il commissariamento del Conservatorio Verdi di Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Accuse, frode nelle accise e reati contro la pubblica amministrazione: arrestati due imprenditori e un funzionario doganale Contestazioni a vario titolo, sequestrate due aziende nella BatDi seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Trani, condividendo la... "Disagi per i residenti durante le partite del Ravenna": Ancisi (LpRa) prepara una mozioneRendere i provvedimenti per la sicurezza intorno allo stadio durante le partite di calcio del Ravenna in serie C meno impattanti sulla vita dei...