Liberi e forti Picone | I candidati della Lega impegnati per il decoro lo sviluppo e la sicurezza urbana di Avellino

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4/5/26. #newsLEV Da oggi in libreria LIBERI SOTTO LA GRAZIA . Un volume che raccoglie scritti, interventi e omelie di Robert Francis Prevost. Parole capaci di parlare al presente e di aprire nuove prospettive di riflessione. @vaticannews_it @FazziniLorenzo - facebook.com facebook

"Liberi sotto la grazia" oggi fa parlare di sè. Da domani in tutte le librerie. C'è dentro "tutto" #Prevost prima di diventare #Leone XIV. E le sue letture: Tolstoj e Guardini, Agostino e Rahner, Ratzinger e Timothy Radcliffe. E pure Broadway. Leggere per credere. x.com