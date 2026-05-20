Debutta Caro Amico il podcast di Benji & Fede | ospiti Cecilia Cantarano e Michelle Pagnanelli

Da lopinionista.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi viene pubblicata la prima puntata di “Caro Amico”, il nuovo podcast di Benji & Fede. Nel corso dell’episodio, i due presentatori si confrontano con due ospiti, una cantante e una influencer, e con i loro rispettivi amici più stretti. La trasmissione si propone di approfondire le relazioni tra i protagonisti attraverso conversazioni dirette e senza filtri. La serie sarà disponibile online e si svilupperà con nuovi episodi nel corso delle prossime settimane.

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MILANO – Disponibile da oggi la prima puntata di “Caro Amico”, il primo podcast di Benji & Fede che vede i due amici interfacciarsi con un ospite speciale e il suo migliore amico. La puntata – disponibile su YouTube, Spotify e Apple Podcast – debutta con un’ospite da quasi 4 milioni di follower complessivi tra Instagram e TikTok: la content creator Cecilia Cantarano insieme alla sua migliore amica Michelle Pagnanelli. Un’amicizia nata quattro anni fa, tra conoscenze in comune e legami che si intrecciano, e che si è trasformata in un rapporto vero, fatto di complicità e zero filtri. Ed è proprio Michelle a raccontare Cecilia da una prospettiva diversa, fatta di aneddoti e verità che difficilmente emergono altrove. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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