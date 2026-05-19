Dal 20 maggio arriva Caro Amico – il podcast di Benji & Fede

Dal 20 maggio sarà disponibile il nuovo podcast intitolato “Caro Amico – il podcast di Benji & Fede”. È il primo progetto audio dei due artisti, prodotto da Dopcast. La serie comprende quattro episodi distribuiti settimanalmente. La loro partecipazione si inserisce nel percorso oltre la musica, come annunciato dagli stessi protagonisti. La pubblicazione avverrà ogni mercoledì a partire dalla data di lancio. La serie sarà accessibile su piattaforme di streaming audio.

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MILANO – Benji & Fede si raccontano oltre la musica e annunciano una nuova avventura: “Caro Amico – il podcast di Benji & Fede”, il loro primo podcast – prodotto da Dopcast – disponibile da mercoledì 20 maggio con quattro puntate una a settimana. Il trailer è già online. Nasce tutto da una domanda semplice: puoi dire di conoscere davvero qualcuno senza aver mai parlato con i suoi amici? La risposta è no! Caro Amico – girato al Padel Palace di Milano alla presenza di pubblico – è il nuovo vodcast di Benji & Fede: una chiacchiera a quattro per scoprire la vera essenza di ospiti speciali attraverso i racconti inediti dei loro migliori amici. Proprio come nel famoso detto “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, ma in versione podcast. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dal 20 maggio arriva “Caro Amico – il podcast di Benji & Fede” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video OROSCOPO SETTIMANALE Dal 18 al 24 Maggio 2026 Sullo stesso argomento Benji & Fede: il ritorno anni ’70 con il ritmo di ‘Oh, Maria!?? Cosa sapere I Benji & Fede pubblicano il singolo Oh, Maria! sotto l'etichetta Warner Records Italy. Benji & Fede tornano: nuovo singolo anni ’70 e tour nei teatriIl duo musicale modenese composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi ha annunciato il ritorno operativo come Benji & Fede, segnando una nuova fase... Se c’è il direttore de #IlTempo e amico @Capezzone , posso esimermi dal vedere #4DiSera Ovviamente e assolutamente no. Bravissimo ad averlo invitato alla vespertina serale caro amico @dicedeldebbio . x.com Discussione Giornaliera - 18 Maggio 2026 reddit Benji & Fede, arriva il 20 maggio Caro Amico – Il podcast di Benji & FedeBenji & Fede annunciano il loro primo podcast: si intitola Caro Amico e prevede quattro puntate, la prima delle quali arriverà mercoledì. spettakolo.it