Dal 20 maggio arriva Caro Amico – il podcast di Benji & Fede
Dal 20 maggio sarà disponibile il nuovo podcast intitolato “Caro Amico – il podcast di Benji & Fede”. È il primo progetto audio dei due artisti, prodotto da Dopcast. La serie comprende quattro episodi distribuiti settimanalmente. La loro partecipazione si inserisce nel percorso oltre la musica, come annunciato dagli stessi protagonisti. La pubblicazione avverrà ogni mercoledì a partire dalla data di lancio. La serie sarà accessibile su piattaforme di streaming audio.
MILANO – Benji & Fede si raccontano oltre la musica e annunciano una nuova avventura: “Caro Amico – il podcast di Benji & Fede”, il loro primo podcast – prodotto da Dopcast – disponibile da mercoledì 20 maggio con quattro puntate una a settimana. Il trailer è già online. Nasce tutto da una domanda semplice: puoi dire di conoscere davvero qualcuno senza aver mai parlato con i suoi amici? La risposta è no! Caro Amico – girato al Padel Palace di Milano alla presenza di pubblico – è il nuovo vodcast di Benji & Fede: una chiacchiera a quattro per scoprire la vera essenza di ospiti speciali attraverso i racconti inediti dei loro migliori amici. Proprio come nel famoso detto “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, ma in versione podcast. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
OROSCOPO SETTIMANALE Dal 18 al 24 Maggio 2026
Sullo stesso argomento
Benji & Fede: il ritorno anni ’70 con il ritmo di ‘Oh, Maria!?? Cosa sapere I Benji & Fede pubblicano il singolo Oh, Maria! sotto l'etichetta Warner Records Italy.
Benji & Fede tornano: nuovo singolo anni ’70 e tour nei teatriIl duo musicale modenese composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi ha annunciato il ritorno operativo come Benji & Fede, segnando una nuova fase...
Benji & Fede annunciano il loro primo podcast: Caro Amico, in quattro episodi, sarà disponibile da mercoledì 20 maggio. facebook
Se c’è il direttore de #IlTempo e amico @Capezzone , posso esimermi dal vedere #4DiSera Ovviamente e assolutamente no. Bravissimo ad averlo invitato alla vespertina serale caro amico @dicedeldebbio . x.com
Discussione Giornaliera - 18 Maggio 2026 reddit
Benji & Fede, arriva il 20 maggio Caro Amico – Il podcast di Benji & FedeBenji & Fede annunciano il loro primo podcast: si intitola Caro Amico e prevede quattro puntate, la prima delle quali arriverà mercoledì. spettakolo.it