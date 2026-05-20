De Matthaeis cambia ancora | riaperto il collegamento diretto tra via Aldo Moro e via Maria

Da oggi la viabilità di piazzale De Matthaeis ha subito un nuovo cambiamento, con la riapertura definitiva di un tratto della rotatoria. Questo permette ai veicoli provenienti da via Aldo Moro di raggiungere direttamente via Maria, eliminando la necessità di percorrere un percorso più lungo intorno all’isola spartitraffico situata di fronte. La modifica si inserisce in un processo di regolazione del traffico nella zona, interessando gli automobilisti che transitano in quella direzione.

La viabilità di piazzale De Matthaeis cambia ancora. Da oggi è stato infatti riaperto in maniera definitiva il tratto della rotatoria che consente agli automobilisti provenienti da via Aldo Moro di raggiungere direttamente via Maria, senza dover più aggirare l’isola spartitraffico situata davanti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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