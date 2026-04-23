BRT Frosinone nuove modifiche alle fermate | cambia il percorso in via Aldo Moro e via Marittima

Sono state apportate modifiche alle fermate del servizio BRT a Frosinone. In particolare, il percorso è stato modificato in via Aldo Moro e via Marittima. I lavori di realizzazione del progetto sono ormai in fase conclusiva e il cantiere si sta avvicinando alla chiusura. Le nuove indicazioni riguardano le fermate e il percorso del trasporto pubblico nella zona.

Nuova modifica in corsa per il progetto del BRT di Frosinone, mentre i lavori entrano nella fase finale e si avvicina la chiusura del cantiere. La giunta comunale ha infatti approvato una delibera che ridefinisce la posizione di due fermate lungo il tracciato della linea che collegherà la.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate BRT Frosinone, approvate le 21 fermate della linea: nuovi cantieri e maxi rotatoria a piazzale De MatthaeisProsegue a Frosinone la realizzazione del nuovo sistema di mobilità sostenibile basato sul BRT (Bus Rapid Transit). Frosinone, lavori in Via Aldo Moro: chiusure e divieti di sosta dal 18 al 25 febbraioModifiche alla viabilità per interventi ACEA: rotatoria Matusa II chiusa e divieti di circolazione e sosta su Via Po e Via Aldo Moro, con rimozione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Frosinone, la corsa riservata al Brt in via Moro: da metà maggio saranno eliminati 80 parcheggi. Spostate due fermate; Paura nella notte a Pignataro Interamna: BMW in fiamme in via Roma; Da New York a Montecassino, torna in abbazia il libro di Copernico trafugato nel 2011: al suo posto era sta messo un falso. Frosinone, la corsa riservata al Brt in via Moro: da metà maggio saranno eliminati 80 parcheggi. Spostate due fermateEnnesima modifica al progetto del Brt (Bus Rapid Transit) di Frosinone. Intanto, però, è iniziato il conto alla rovescia per l'eliminazione di circa 80 posti auto in via ... ilmessaggero.it Frosinone, Brt: riparte il cantiere. Modifiche alla viabilitàIl cantiere del Brt (Bus rapid transit) di Frosinone è pronto a ripartire. Si inizia lunedì con l’installazione della segnaletica provvisoria in via Marittima nel tratto compreso tra l’incrocio con ... ilmessaggero.it L'istituto comprensivo Aldo Moro di #Cislago è stato insignito del Premio Speciale per le tematiche legate al contrasto al #bullismo e al #cyberbullismo nell’ambito del concorso internazionale “Uno, nessuno e centomila”. - facebook.com facebook