Riaperto il collegamento diretto tra il casello di Verona est e la tangenziale sud

Nel pomeriggio di venerdì 10 aprile, è stato riaperto il collegamento diretto tra il casello di Verona est e la tangenziale sud di Verona. La riapertura è avvenuta dopo aver concluso le verifiche tecniche e gli interventi di adeguamento necessari. La strada era stata chiusa in precedenza per lavori di messa in sicurezza. La riapertura permette ora un transito più agevole tra le due arterie.

Nel pomeriggio di venerdì 10 aprile è stato riaperto il collegamento diretto tra il casello di Verona est e la tangenziale sud di Verona, dopo il completamento delle verifiche tecniche e degli interventi di adeguamento previsti. L’area interessata rientra nel più ampio contesto delle attività. 🔗 Leggi su Veronasera.it Lavori in A4 e sulle strade della provincia: casello di Verona Est chiuso una notte in direzione EstProseguono gli interventi che riguardano l'autostrada A4 e le strade della Provincia di Verona. Cantieri in autostrada e provincia: casello A4 di Verona Sud chiuso in entrata per un weekendUna nuova serie di interventi è stata annunciata per i prossimi giorni, insieme ai relativi provvedimenti alla viabilità Nuovi lavori su strade ed... Temi più discussi: Riaperto il collegamento tra il casello di Verona Est e la Tangenziale Sud; Riaperto il collegamento diretto tra il casello di Verona est e la tangenziale sud; Riaperto il collegamento tra il casello di Verona Est e la Tangenziale Sud; Riaperto il ponte sulla strada provinciale 55 tra Montenero e San Salvo. Riaperto il ponte sulla strada provinciale 55 tra Montenero e San SalvoL'ondata di maltempo sembra essere finalmente alle spalle. Ma le difficoltà restano, su tanti fronti, a partire da quello della viabilità. In questo senso è una notizia decisamente importante la riape ... rainews.it A Ceriale riapre il sottopasso pedonale di via Fontana: in estate di nuovo attivo il collegamento tra zona a monte, via Aurelia e lungomareA Ceriale riapre il sottopasso pedonale di via Fontana: in estate di nuovo attivo il collegamento tra zona a monte, via Aurelia e lungomare ... msn.com +++ Frana di Petacciato: riaperto un altro tratto della A14 +++ - facebook.com facebook È stato riaperto il tratto di linea ferroviaria tra Pescara e Foggia chiuso per la frana di Petacciato x.com