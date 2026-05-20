De Ceglie | Dovevo giocare solo una partita Coi miei gol l' Aosta ora è in Promozione

Un ex calciatore, con un passato nella Juventus, ha deciso di tornare in campo a 39 anni per sostenere la squadra del padre. La formazione, composta principalmente da giovani cresciuti con lui, ha ottenuto una promozione in categoria superiore grazie ai gol segnati dall’ex giocatore. La sua presenza ha permesso alla squadra di raggiungere questo risultato, anche se inizialmente aveva pensato di scendere in campo per una sola partita. La promozione ha portato la squadra a un nuovo livello nel campionato locale.

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