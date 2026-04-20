Promozione Città di Castello domina Tuoro Ma il gol-partita arriva solo sul finale

In una partita tra Città di Castello e Tuoro, la squadra locale ha ottenuto la vittoria per 1-0, grazie a un gol segnato negli ultimi minuti. La gara si è svolta senza altri marcatori, con entrambe le formazioni che hanno mostrato diversi titolari in campo e alcuni cambi durante il secondo tempo. La valutazione dei singoli giocatori varia tra 5,5 e 7, con particolare riferimento alla prestazione complessiva e alle sostituzioni effettuate.

CITTÀ DI CASTELLO 1 TUORO 0 CITTÀ DI CASTELLO: Guerri 6, Bo 6 (35’ st Rodriguez Saad 6), Bellino 6,5, Cabrera 6,5, Bergoglio 6,5, Rodriguez Franco 6, Federicci 6 (2’ st Sparago 6,5), Franceschi 6 (35’ st Mariucci 6), Ocampo 5,5 (18’ st Benedetti 6), Pertierra 7, Roselli 6. All. Diaz 6,5 TUORO: Rossi 7, Biagiotti 6, Gjeci 6, Redi 6, Bagianti 6, Pazzaglia 5,5 (22’ st Cincini 5,4), Minelli 6 (13’ st Negroni 5,5), Magionami 5,5 (43’ st Pellegrini sv), Mancinelli 6 (35’ st Bellassai 6), Brunasso 5,5 (17’ st Pierini 5,5), Versiglioni 5,5. All. Renzetti 6 Arbitro: Antonelli di Foligno 6 Marcatore: 46’ st Sparago Note: espulsi 32’ st Renzetti (all....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Promozione Città di Castello domina Tuoro. Ma il gol-partita arriva solo sul finale Notizie correlate L'Atalanta domina e batte la Cremonese (2-1), il gol di Thorsby arriva solo nel finaleNessun problema per l’Atalanta contro la Cremonese nel derby lombardo della ventiquattresima di Serie A. Leggi anche: Città di Castello domina la gara. Ma col Ventinella finisce in pari Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Promozione Città di Castello domina Tuoro. Ma il gol-partita arriva solo sul finale; Umbria - Promozione Girone A - Giornata 27 - Citta Di Castello vs Montone; CITTA' DI CASTELLO-MONTONE IN DIRETTA TV; Eccellenza, Promozione e Prima Categoria - Como: i risultati delle squadre lariane nella giornata di campionato. Promozione Città di Castello domina Tuoro. Ma il gol-partita arriva solo sul finaleCITTÀ DI CASTELLO - Dopo un dominio per tutto il match, il Città di Castello trova il gol vittoria solo al 46’ del secondo tempo con un tocco da sotto misura di Sparago: il Tuoro finisce con tra ... lanazione.it Calcio promozione: decide la rete di cabrera nella ripresa. Un grande Città di Castello supera la capolista MontoneCITTÀ DI CASTELLO: Guerri 7, Bo 6 (34’ s.t. Rodriguez Saad 6), Bellino 6,5, Cabrera 7 (29’ s.t. Benedetti 6), Bergoglio 7, Rodriguez Franco 6, Federicci 7 (27’ s.t. Mariucci 6), Franceschi 6,5, Ocampo ... sport.quotidiano.net Calcio (Promozione Girone B): Atessa-New Città di Chieti Bucchianico 2-1 (Rete neroverde, 7’st Mattia Galasso) - facebook.com facebook