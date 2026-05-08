Il ministro ha commentato la questione dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti, affermando che l'eventuale introduzione di tariffe non dovrebbe essere considerata una minaccia, ma piuttosto un elemento da affrontare con l’accordo già in atto. Ha aggiunto che, nel caso in cui l’Europa decidesse di modificare le proprie posizioni, sarà l’Europa a prendersi le proprie responsabilità. Non sono state fornite ulteriori analisi o dettagli sui prossimi passi.

“I nuovi dazi Usa sono una minaccia o una realtà? Rispondere alle dichiarazioni, secondo me, è un errore. Noi abbiamo sviluppato e definito un accordo che porteremo avanti. Laddove dovessero esserci cambiamenti in questo senso, l’Europa farà l’Europa e l’augurio e l’auspicio è che ci possa essere, invece, un approccio costruttivo e responsabile nell’interesse dell’economia europea, americana e mondiale”. Così il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, parlando a margine della Festa dell’Europa a Roma. “Le relazioni transatlantiche non possono essere condizionate dalla contingenza, sono relazioni stabili e antiche che devono essere sempre confermate”, ha aggiunto Fitto in merito alla visita nella Capitale del segretario di Stato Usa Marco Rubio.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dazi Usa, Fitto: "Nuove tariffe? Avanti con l'accordo, se dovesse cambiare l'Europa farà l'Europa"

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