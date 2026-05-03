Dazi Usa energia e terre rare | l?Europa e l?Italia oltre Trump

Recentemente sono stati annunciati nuovi dazi negli Stati Uniti su energia e terre rare, suscitando reazioni in Europa e in Italia. Questa mossa si inserisce in un quadro di politiche commerciali più aggressive da parte dell’amministrazione americana, che ha rafforzato le sue posizioni unilaterali nei confronti dei partner europei. L’approccio degli Stati Uniti sembra aver modificato i rapporti tradizionali, spostandoli verso una linea più dura.

Il nuovo annuncio daziario di Trump è solo un fenomeno secondario del suo modo di rapportarsi unilateralmente con l’Europa considerata non più un partner privilegiato ma “vassallo”. Gli serve il nuovo dazio? Ha base giuridica? Può farlo o no? Diciamo che questi interrogativi del giorno sull'ultimo dazio annunciato sono il dito e noi dovremmo guardare alla luna. Non dovremmo perdere tempo utile a ragionare di cose inutili e porci piuttosto il tema vero. Che è l’alternativa tra i due scenari possibili e la capacità di scegliere quello giusto. Il primo è scommettere su Trump anomalia della storia e fingersi distratti in attesa che questa anomalia passi senza fare noi nulla di irreversibile.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Cosa c'è di così prezioso in Groenlandia e perché Trump la vuole: un ripasso geopolitico

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