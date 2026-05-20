Dazi firmato accordo commerciale tra Ue e USA | i punti principali e i prodotti interessati dai regolamenti

Le istituzioni europee e gli Stati Uniti hanno firmato un accordo provvisorio che riguarda i dazi commerciali tra le due sponde dell’Atlantico. L’intesa arriva dopo un accordo firmato l’estate scorsa e coinvolge regolamenti specifici sui prodotti soggetti a tariffe. Tra i punti principali ci sono le modalità di applicazione dei dazi e le categorie di prodotti interessati. La firma dell’accordo mira a definire un quadro temporaneo per le tariffe commerciali tra le due aree economiche.

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Le istituzioni europee hanno raggiunto un accordo provvisorio sui dazi dopo l'intesa firmata la scorsa estate con gli Usa. Von der Leyen:"L'Ue onora i propri impegni". Trump avrà fino alla fine dell'anno per sospendere le tariffe superiori al 15% sui derivati di acciaio e alluminio, altrimenti i regolamenti verranno sospesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Contro i dazi di Trump, Ue e India siglano un accordo commerciale senza precedenti Sullo stesso argomento Leggi anche: L’Ue ha firmato l’accordo sui dazi con gli Usa L'Ue, "Raggiunta l'intesa sull'accordo commerciale con gli Usa". Dazi al 15%I deputati europei e gli Stati membri dell'Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa... Trump minaccia nuovi #dazi contro l’Unione europea se Bruxelles non applicherà entro il 4 luglio gli impegni previsti dall’accordo commerciale firmato nel 2025 in Scozia. Il presidente Usa parla di aumenti immediati delle tariffe. ift.tt/XFPcL4y x.com Dazi, Ue: raggiunta l'intesa sull'accordo commerciale con gli UsaScadrà a fine 2029. La clausola: possibile stop a intesa su acciaio se Usa non rispettano tariffe al 15%. Von der Leyen: A breve rispetteremo la nostra parte, come promesso. Tajani: Una buona notiz ... rainews.it Dazi, firmato accordo commerciale tra Ue e USA: i punti principali e i prodotti interessati dai regolamentiLe istituzioni europee hanno raggiunto un accordo provvisorio sui dazi dopo l'intesa firmata la scorsa estate con gli Usa ... fanpage.it