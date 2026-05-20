Davide Cavallo, prima della discussione in aula nel procedimento a carico di due uomini accusati di averlo aggredito gravemente lo scorso ottobre a Milano, ha richiesto di avvicinarsi agli imputati per un abbraccio. La richiesta è stata fatta in aula prima che iniziasse la camera di consiglio, e l’uomo ha espresso il desiderio che i due possano migliorare in futuro. La sentenza nel procedimento ha suscitato reazioni e riflessioni tra i presenti.

Milano – Davide Cavallo, prima della Camera di Consiglio nel processo contro i due aggressori che lo hanno gravemente ferito lo scorso ottobre a Milano, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati. Cosa che poi è avvenuta. I tre hanno anche a lungo parlato. Al termine dell'udienza Davide Cavallo è uscito scortato dai genitori e non ha voluto parlare. La sentenza. Oggi il gup di Milano, Alberto Carboni, ha condannato in abbreviato a 20 anni di reclusione uno dei due imputati maggiorenni ritenuti responsabili del tentato omicidio di Davide Cavallo, un ragazzo di 22 anni che avevano poco prima rapinato di una banconota di 50 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Davide Cavallo e l’abbraccio con i due aggressori: “Spera che diventino persone migliori in futuro. Scosso da sentenza”

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Ridotto in fin di vita per 50 euro, condannati gli aggressori. La vittima li abbraccia in aula

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