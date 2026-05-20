Davide Cavallo, che ha subito gravi ferite a causa di un episodio legato a una somma di 50 euro, si trovava in aula in sedia a rotelle. Prima di ascoltare la sentenza, ha chiesto di parlare con i due imputati coinvolti nell’accaduto. L’uomo ha poi abbracciato i due accusati, presenti in Tribunale per il processo che riguarda l’aggressione. La corte sta per pronunciarsi sulla vicenda, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Davide Cavallo era presente alla sentenza in stampelle: prima della decisione del giudice ha chiesto di parlare con i due imputati. Una condanna severa, un risarcimento immediatamente esecutivo e un gesto che ha lasciato il segno dentro l’aula. Si è chiuso con una sentenza pesante il processo di primo grado per il brutale pestaggio e accoltellamento che lo scorso 12 ottobre 2025, a Milano, ha cambiato per sempre la vita di Davide Cavallo, studente di 22 anni dell’Università Bocconi, aggredito durante una rapina da appena 50 euro. Il gup Alberto Carboni ha condannato Alessandro Chiani, ritenuto l’autore materiale della coltellata, a 20 anni di carcere per tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Davide Cavallo, 20 anni a chi lo ridusse in fin di vita per 50 euro: l’abbraccio ai due imputati prima della sentenza

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