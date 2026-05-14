Giro d’Italia 2026 | Davide Ballerini vince la sesta tappa evitando una maxi caduta quasi sul traguardo Eulalio resta maglia rosa

Durante la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, lunga 141 km da Paestum a Napoli, Davide Ballerini ha tagliato per primo il traguardo, evitando una maxi caduta che si è verificata quasi sul finale. La maglia rosa è rimasta sulle spalle di un altro corridore, che ha mantenuto la leadership generale dopo questa frazione. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, nonostante le tensioni e le cadute lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

NAPOLI – Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia edizione 109 da Paestum a Napoli di 141 km. Dopo quattro arrivi su Lungomare Caracciolo, il traguardo di quest’anno situato in Piazza del Plebiscito ha visto il corridore della XDS Astana Team regalare all’Italia la prima vittoria di questa edizione del Giro. Uscito indenne da una maxi caduta a poche centinaia di metri dal traguardo, Ballerini ha preceduto allo sprint il belga Jasper Stuyven e il francese Paul Magnier entrambi del team Soudal Quick-Step. Il portoghese Afonso Oliveira Eulalio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa di leader della corsa. BALLERINI – “Conoscevo questo finale, sapevo che con l’acqua sarebbe stato molto tortuoso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Giro d’Italia 2026: Davide Ballerini vince la sesta tappa evitando una maxi caduta quasi sul traguardo. Eulalio resta maglia rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d'Italia 2026, tappa 5: vince Arrieta. Eulalio in maglia rosa. La classificaPotenza, 13 maggio 2026 – La tappa 5 del Giro d'Italia 2026 propone l'attesissima salita di Montagna Grande di Viggiano, per molti un possibile... Classifica Giro d’Italia 2026, sesta tappa: Eulalio maglia rosa, Pellizzari davanti a Vingegaard. Domani il Blockhaus!La classifica generale del Giro d’Italia 2026 non ha subito scossoni di rilievo nelle posizioni che contano in occasione della sesta tappa: i 141 km... Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, ecco gli otto XDS Astana Team: Christian Scaroni e Davide Ballerini guidano una squadra a trazione offensiva; Giro d’Italia, Davide Ballerini ottavo sul traguardo di Sofia; Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: Paul Magnier vince anche a Sofia, quattro italiani in top10; Gli italiani al Giro d’Italia 2026: chi ha speranze di classifica, chi di vittoria di tappa. #Ballerini - Results on X | Live Posts & Updates x.com Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su GoogleFrazione pianeggiante, ma bellissima: partenza da Paestum, sgambata con 'vista' sulla Costiera Amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i ... sport.sky.it Giro #6 – A Napoli festeggia Ballerini, bravo sopravvissuto alla curva a gomito sui sampietriniDavide Ballerini fa festa a Napoli da finisseur perfetto dopo che la curva a gomito sui sampietrini ha sdraiato i velocisti più titolati a Napoli. È stato il più lesto e quello che ci ha visto megli ... cyclinside.it