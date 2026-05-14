Giro d’Italia a Napoli Davide Ballerini si aggiudica la tappa | caduta di gruppo prima del traguardo

Durante la sesta tappa del Giro d’Italia, la corsa si è svolta sotto la pioggia, rendendo il percorso più difficile. La gara si è conclusa con la vittoria di Davide Ballerini, che ha attraversato il traguardo di Napoli in prima posizione. Prima del traguardo, un gruppo di ciclisti è caduto, coinvolgendo diversi corridori. La tappa, lunga 141 chilometri, è partita da Paestum e si è conclusa nella città partenopea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui