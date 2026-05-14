Giro d’Italia a Napoli Davide Ballerini si aggiudica la tappa | caduta di gruppo prima del traguardo
Durante la sesta tappa del Giro d’Italia, la corsa si è svolta sotto la pioggia, rendendo il percorso più difficile. La gara si è conclusa con la vittoria di Davide Ballerini, che ha attraversato il traguardo di Napoli in prima posizione. Prima del traguardo, un gruppo di ciclisti è caduto, coinvolgendo diversi corridori. La tappa, lunga 141 chilometri, è partita da Paestum e si è conclusa nella città partenopea.
Davide Ballerini conquista la sesta tappa del Giro d’Italia, la Paestum-Napoli di 141 chilometri, al termine di una giornata resa insidiosa dalla pioggia. Il corridore della Xds Astana ha piazzato l’attacco decisivo sul pavé bagnato degli ultimi 400 metri, proprio mentre una rovinosa caduta coinvolgeva gran parte dei velocisti. Ballerini è riuscito a evitare il contatto con gli altri corridori, ha preso qualche metro di vantaggio e ha poi difeso la posizione dal ritorno di Jasper Stuyven, secondo sul traguardo. Completa il podio Paul Magnier, protagonista di una straordinaria rimonta dopo essere rimasto coinvolto nell’incidente senza però finire a terra. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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Davide Ballerini vince a Napoli, la prima vittoria italiana di questo Giro arriva a Piazza del Plebiscito. #ilmattino #giroditalia #ballerini #napoli facebook
?? Davide Ballerini (XAT) wins in Napoli ?? Davide Ballerini (XAT) ?? Jasper Stuyven (SOQ) ?? Paul Magnier (SOQ) #GirodItalia x.com
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