Al Chelsea Flower Show è stata presentata una nuova varietà di rosa inglese, realizzata in occasione di un evento dedicato a figure di rilievo. La rosa, denominata in onore di un celebre ex calciatore, è stata presentata come simbolo di ammirazione e riconoscimento. La varietà si distingue per le sue caratteristiche estetiche e la cura nel suo sviluppo. La presentazione ha attirato l'attenzione di pubblico e stampa, con molte persone interessate alla storia e al significato dietro questa creazione.

L'edizione 2026 del Chelsea Flower Show di Londra, uno degli eventi botanici più prestigiosi al mondo, si è aperta con una visita speciale alla vigilia dell'inaugurazione ufficiale. Re Carlo III (77 anni) e la regina Camilla (78 anni) hanno visitato la mostra, quest'anno fortemente incentrata sui temi della sostenibilità e della biodiversità. Ad accompagnare i sovrani c'erano diversi membri della famiglia reale e celebrità del calibro di Dame Judi Dench, ma a catturare l'attenzione dei media è stata soprattutto la presenza di Sir David Beckham, da tempo vicino alla corona e nominato cavaliere dal monarca nel novembre del 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - David Beckham e Re Carlo III giardinieri d'eccezione: presentata una rosa dedicata a Sir David

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David Beckham Joins King Charles' Garden Team!

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