Re Carlo e la regina Camilla hanno partecipato al Chelsea Flower Show, uno degli eventi più importanti dedicati alla botanica. Durante la manifestazione, hanno osservato diverse creazioni floreali insieme a Sir David Beckham e a Dame Judy Dench, che erano presenti all’evento. La visita si è svolta in un’atmosfera di interesse per le esposizioni di piante e composizioni floreali, con i protagonisti che si sono soffermati su alcune delle installazioni esposte.

Re Carlo e la regina Camilla si sono ritrovati ad ammirare creazioni floreali insieme a Sir David Beckham e a Dame Judy Dench, entrambi presenti al Chelsea Flower Show, uno degli eventi più prestigiosi dell’anno. Re Carlo e la regina Camilla con la rosa di David Beckham. La mostra attira ogni anno migliaia di visitatori, celebrità comprese, grazie alle magnifiche composizioni floreali allestite nella suggestiva cornice del Royal Hospital Chelsea di Londra. Il re, 77 anni, e la regina, 78, hanno incontrato Beckham, 51 anni, alla vigilia dell’apertura. Insieme hanno visitato il giardino, fermandosi ad annusare la rosa “ Sir David Beckham ”, così chiamata in onore dell’ex campione di calcio. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Re Carlo e la regina Camilla ammirano creazioni floreali con Sir David Beckham e Dame Judy Dench: succede a Chelsea Flower

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