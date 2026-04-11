Nel Sud Italia, regioni come Puglia, Sicilia e Campania stanno attirando nuovi investimenti nel settore digitale, in particolare nel campo dei data center e dell'intelligenza artificiale. La scelta delle località dipende dalla disponibilità di energia, infrastrutture di rete, spazi adeguati e tempi autorizzativi certi. La presenza di una filiera locale in grado di supportare lo sviluppo infrastrutturale rappresenta un elemento chiave per l’insediamento di progetti di questo tipo.

Il punto non è solo dove mettere nuovi server. Il punto è capire dove l’AI troverà energia, rete, spazio, tempi autorizzativi credibili e una filiera territoriale in grado di trasformare l’infrastruttura in lavoro e investimenti. È qui che il Sud smette di apparire come periferia da collegare e comincia a somigliare a una piattaforma industriale da presidiare, grazie a cavi sottomarini, fibra, aree industriali riconvertibili, ZES e una posizione sempre più centrale nel Mediterraneo digitale. Perché l’AI sta cambiando la geografia degli investimenti digitali. Per anni il Sud è stato raccontato come l’ultimo miglio della modernizzazione italiana: più lontano dalle reti dense, dai capitali e dai grandi nodi decisionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Data center e AI nel Sud Italia: perché Puglia, Sicilia e Campania attirano i nuovi investimenti digitali

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Sicilia occidentale rinasce: arte e recupero spazi trasformano città e attirano investimenti internazionali.La Sicilia occidentale sta vivendo una rinascita artistica che non sfugge all'attenzione internazionale.

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Valorizzare il Mezzogiorno e riportare il Sud Italia al centro dell’agenda politica ed economica del Paese. È questo l’obiettivo principale che si promette di perseguire l’evento “Il futuro del Mezzogiorno: lezioni del passato e nuove sfide per il futuro” – promos - facebook.com facebook

Mentre intere Regioni del Sud Italia soffrono per via del maltempo il governo rimpalla le responsabilità. Interrogato oggi da @GSottanelli, il ministro Musumeci ha infatti scaricato le colpe della malagestione al presidente di Regione (tra l’altro del suo stesso pa x.com