Ecco come l’Italia accelera sui data center con EdgeConneX Campus

L’Italia sta accelerando lo sviluppo di nuovi data center, con particolare attenzione a progetti che coinvolgono l’azienda EdgeConneX. Di recente, il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato che sono in corso iniziative per potenziare le infrastrutture digitali nel paese. Questi interventi prevedono la realizzazione di nuove strutture e l’implementazione di tecnologie avanzate. La strategia fa parte di un piano più ampio di investimento nel settore tecnologico e digitale nazionale.

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L’Italia cresce sui data center. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato a Palazzo Piacentini i vertici di EdgeConneX, fornitore globale di data center con oltre 80 strutture attive in più di 60 mercati e 20 Paesi, acquisito nel 2020 da Eqt Infrastructure IV, fondo della piattaforma svedese Eqt. Al centro del confronto, il piano di investimenti della società in Italia, che prevede la realizzazione di tre nuovi data center, in provincia di Lodi e nell’area sud di Milano, per un valore complessivo di 6 miliardi di euro. Il sito di Lodi, in particolare, sarà tra i più grandi d’Europa e sarà dedicato allo sviluppo e all’elaborazione di applicazioni legate all’intelligenza artificiale, con soluzioni innovative sul piano energetico e della sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco come l’Italia accelera sui data center con EdgeConneX Campus ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Blue Origin scommette sui data center orbitali con Project sunriseBlue Origin entra nel confronto sui data center orbitali con Project sunrise, un sistema che prevede fino a 51. Euro digitale: la BCE punta al 2029 con nuovi data center in Italia? Domande chiave Come influenzerà l'indipendenza dai colossi americani le nostre transazioni quotidiane? Dove verranno installati i tre nuovi data... Data center: da Cdm 'interesse strategico' per programma EdgeConneX Campus ItaliaInvestimento da 3 miliardi euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 mag - Il Consiglio dei ministri, si legge nel comunicato diffuso al termine ... ilsole24ore.com