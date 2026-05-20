Il regista ha commentato l'assenza di film italiani alla manifestazione cinematografica francese, affermando che non ci sono rappresentanti nazionali in gara. Ha aggiunto che questa situazione riflette un momento difficile per il settore cinematografico nel nostro paese. La dichiarazione si concentra sullo stato attuale dell’industria italiana e sulla mancanza di partecipazione alle principali manifestazioni internazionali. Nessun altro dettaglio o opinione è stata fornita riguardo alle cause di questa situazione o alle prospettive future.

Il regista ha commentato l'assenza dei nostri film al festival francese, sottolineando che stiamo affrontando un periodo difficile nel settore. Nella sezione in concorso del 79esimo Festival di Cannes non c'è alcun film italiano e Dario Argento, arrivato sulla Croisette per presentare il remake di Metti, una sera a cena, ha condiviso la sua opinione riguardante quanto accaduto. Il regista, che aveva scritto nel 1969 il lungometraggio insieme a Giuseppe Patroni Griffi, non ha esitato a parlare apertamente della situazione sostenendo che si tratti di una fase di profonda crisi del nostro cinema. L'opinione di Argento sulla crisi Dario Argento, come riporta Il Fatto Quotidiano, ha spiegato: "Stiamo passando il momento più difficile della nostra storia. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dario Argento: "Niente italiani a Cannes o agli Oscar? Abituatevi, siamo in crisi"

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