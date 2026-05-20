Daria Bignardi | Vi parlo di un libro che non volevo leggere per non soffrire invece ecco perché mi ha affascinata e riempita di ammirazione per l' autrice

Da vanityfair.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un libro che Daria Bignardi inizialmente evitava per paura di soffrire, si trovano tre uomini che non si conoscono: un poeta, un muratore e un autista. Questi uomini condividono il fatto di aver aggredito le proprie mogli, e due di loro sono responsabili di omicidi. La narrazione approfondisce le loro storie, senza offrire giudizi, e mette in evidenza comportamenti violenti e fatti di cronaca che si sono verificati nel tempo.

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Ci sono tre uomini che non si conoscono: un poeta, un muratore, un autista. Hanno in comune una cosa: sono violenti con le giovani mogli e due di loro le uccideranno. In un nuovo libro Nathacha Appanah racconta per la prima volta la violenza subita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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