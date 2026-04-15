Daria Bignardi | Fare meno e respirare meglio come ci ricorda un libro grazie al quale ho scoperto l’Amazzonia vicino a Ferrara

In un periodo caratterizzato da frenesia e sovraccarico di stimoli, un libro ha portato alla scoperta di un angolo di natura vicino a Ferrara, dove si può respirare meglio e fare meno. L’autrice ha condiviso come questa esperienza abbia risvegliato l’interesse per il rispetto ambientale e il benessere personale. La narrazione invita a riflettere sulla possibilità di rallentare e di dedicare più attenzione alla propria relazione con l’ambiente circostante.

Questo articolo di Daria Bignardi è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 21 aprile 2026. Ho viaggiato tanto negli ultimi anni, troppo. Ho voglia di fermarmi, di pensare. E poi mi interessava l’autore: con Vasco Brondi condivido da vent’anni paesaggi, letture e atmosfere di pianura. Ma con Una cosa spirituale (Einaudi), Brondi ha proprio centrato un bisogno che non credo sia solo mio, ma di tutte le persone che in questi tempi confusi tentano di non perdere, ma anzi di approfondire e coltivare, la propria spiritualità e la propria creatività. «L’arte come qualcosa che possa farci capire di più del nostro transito terrestre, e non solo pensata per piacere agli altri, per intrattenere o per essere venduta».🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Daria Bignardi: Fare meno e respirare meglio, come ci ricorda un libro grazie al quale ho scoperto l’Amazzonia vicino a Ferrara “Nostra solitudine”, Daria Bignardi presenta il suo nuovo libro al Bper ForumIn un’epoca che confonde la connessione con la vicinanza, Daria Bignardi esplora la solitudine come uno dei grandi sentimenti del presente.