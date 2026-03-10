Furore di John Steinbeck va in scena al Teatro Argentina

Il potente capolavoro della narrativa americana, scritto nel 1939 e da subito divenuto un best-seller, rivive ancora una volta, adattato per la scena da Emanuele Trevi, emozionando e scuotendo il pubblico con la sua cruda attualità. Lo spettacolo continua, così, ad affascinare per la sua capacità di raccontare con forza la dignità umana di fronte alle avversità, la lotta per la sopravvivenza e il bisogno di giustizia sociale, attraverso l’arte sapiente di Massimo Popolizio, cuore pulsante, capace di dare voce alle sofferenze e alle speranze dei protagonisti. Nell’estate del 1936, il San Francisco News chiese a John Steinbeck di indagare... 🔗 Leggi su Romatoday.it

"Furore" di Steinbeck al Teatro Municipale: Massimo Popolizio in un potente one man show

Gabriele Lavia in scena al Teatro Argentina con Lungo viaggio verso la nottedi Eugene O’Neill: un’opera-confessione che scava negli abissi di un fallimento familiare senza riscatto.

Fabrizio Croci legge Furore di John SteinbeckDomani sera alle 20,30 nell'auditorium di Calderino, Fabrizio Croci leggerà musica e testi di John Steinbeck tratti da Furore. Lo spettacolo sarà accompagnato da Rocco Rosignoli alla chitarra e dagli ... ilrestodelcarlino.it

Stagione di Prosa – FuroreRaccontando la più devastante migrazione di contadini della storia moderna, Massimo Popolizio darà vita a un one man show epico e lirico, realista e visionario, sempre sorprendente per la sua attualit ... piacenzasera.it

FURORE 17 – 29 marzo 2026 Teatro Argentina dal romanzo di John Steinbeck adattamento Emanuele Trevi ideazione e voce Massimo Popolizio musiche eseguite dal vivo da Giovanni Lo Cascio Nell’estate del 1936, il San Francisco News chiese a - facebook.com facebook