Daniele Silvetti alla giunta federale di Federbalneari | I Comuni non siano semplici spettatori

Durante un incontro con la giunta federale di Federbalneari, un rappresentante ha affermato che i Comuni devono avere un ruolo attivo nella gestione delle attività lungo le coste, poiché sono responsabili di funzioni amministrative fondamentali e di servizi rivolti alle comunità locali. La discussione si è concentrata sulla collaborazione tra enti locali e operatori del settore balneare, evidenziando la necessità di un coinvolgimento maggiore da parte delle amministrazioni comunali.

ANCONA - «I Comuni non possono essere considerati solo semplici spettatori, in quanto sono chiamati a svolgere le delicate attività amministrative che riguardano le attività che operano sulle nostre coste ed erogano servizi alle comunità che le vivono e le abitano». Lo ha detto il vicepresidente.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Daniele Silvetti ha incontrato le 15 direzioni marittime ad AnconaSi tratta di una novità assoluta, in quanto per la prima volta, questa tipologia di riunione in versione estesa non viene organizzata nella sede... Banchinamento del Molo Clementino, le liste di maggioranza (meno FdI) ribadiscono il sostegno a Daniele SilvettiANCONA – Attraverso un documento firmato, assessori e consiglieri di maggioranza della sindacatura Silvetti hanno rinnovato la propria fiducia e il... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Etichette indicanti finalmente l'origine delle materie prime. Il Comune di Ancona in prima fila in questa battaglia; Porto, milioni bloccati dal Mef. Sindaco Silvetti: Ancona è la più colpita. Le opere vanno fatte davvero; Demanio Marittimo, Silvetti 'Comuni non possono essere semplici spettatori'; Conerobus, via dalla crisi. Ancona, dai soci privati 1 milione: Così salviamo l’azienda. Festa della Liberazione, gli affondi di Daniele Silvetti: «Si affermarono le ragioni di chi era dalla parte giusta, non di quella sbagliata»Il sindaco di Ancona critico con tutti coloro che male interpretano il significato autentico del 25 aprile, o peggio lo strumentalizzano: «Oggi la città ribadisce di essere antifascista» ... anconatoday.it Demanio marittimo, Silvetti 'Comuni non possono essere semplici spettatori'(ANSA) - ROMA, 29 APR - I Comuni non possono essere considerati solo semplici spettatori, in quanto sono chiamati a svolgere le delicate attività amministrative che riguardano le attività che operano ... msn.com Dal Passetto a piazza Cavour tra cerimonie, corteo e discorsi. Daniele Silvetti: «Qualsiasi sindaco ha il dovere di ribadire questi principi» - facebook.com facebook