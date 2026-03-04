Daniele Silvetti ha incontrato le 15 direzioni marittime ad Ancona

Il sindaco di Ancona ha accolto ieri i rappresentanti delle 15 direzioni marittime italiane durante una riunione nella città. L’evento si è svolto nella giornata di martedì 3 marzo 2026 e ha visto la partecipazione dei direttori provenienti da diverse sedi del paese. La riunione è stata organizzata dalla direzione marittima delle Marche, guidata dall’ammiraglio ispettore Vincenzo.

Si tratta di una novità assoluta, in quanto per la prima volta, questa tipologia di riunione in versione estesa non viene organizzata nella sede romana del comando generale