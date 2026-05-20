Daniela Iiriti condanna sui social gli atti vandalici contro Abate

La consigliera regionale di Fratelli d’Italia ha scritto sui social per condannare gli atti vandalici avvenuti presso la segreteria politica di un esponente locale. L’episodio ha coinvolto il danneggiamento di alcuni oggetti e scritte sulla porta d’ingresso. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle cause o ai responsabili dell’atto. La politica ha espresso disappunto per quanto accaduto, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla situazione.

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