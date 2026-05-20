Daniela Iiriti condanna sui social gli atti vandalici contro Abate
La consigliera regionale di Fratelli d’Italia ha scritto sui social per condannare gli atti vandalici avvenuti presso la segreteria politica di un esponente locale. L’episodio ha coinvolto il danneggiamento di alcuni oggetti e scritte sulla porta d’ingresso. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle cause o ai responsabili dell’atto. La politica ha espresso disappunto per quanto accaduto, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla situazione.
La presa di posizione della Consigliera Regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Iiriti sui social dopo il danneggiamento della segreteria politica di Demetrio Abate.. La condanna della Consigliera Regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti arriva dopo gli atti vandalici che hanno colpito la segreteria politica di Demetrio Abate, un episodio che ha suscitato preoccupazione e richiesto una presa di posizione chiara. Iiriti ha scelto di intervenire pubblicamente sui social, esprimendo una condanna netta e richiamando l’attenzione sulla necessità di mantenere un clima elettorale rispettoso. Nel suo messaggio, Iiriti ha dichiarato: L’atto vandalico ai danni della segreteria politica di Demetrio Abate rappresenta un fatto gravissimo che condanniamo senza alcuna esitazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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