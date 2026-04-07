Telecamere per sorvegliare la città Un aiuto contro gli atti vandalici

Nella città sono state installate telecamere di videosorveglianza e fototrappole con l’obiettivo di monitorare le zone pubbliche. Questi sistemi vengono utilizzati per contrastare atti vandalici, l’abbandono di rifiuti e il degrado urbano. Le autorità hanno messo in atto queste misure per aumentare la sicurezza e mantenere più controllate le aree più soggette a problemi di questo tipo.

Telecamere per ‘videosorvegliare’ la città, fototrappole per arginare atti vandalici, scarico di rifiuti e degrado urbano. Il progetto “Gorgonzola città sicura“ costa quasi 40mila euro, ma il 50% arriverà dalla Regione. La notizia del cofinanziamento è dei giorni scorsi: "Gorgonzola – così una nota dell’amministrazione comunale – rientra tra i 96 comuni lombardi ammessi al contributo, su 220 domande presentate". Il progetto finanziato era stato elaborato nei mesi scorsi dal comandante Antonio Pierni. Il bando annuale regionale era finalizzato in particolare al potenziamento delle dotazioni tecniche delle Polizie, con uno stanziamento complessivo di oltre 4,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Telecamere per sorvegliare la città. Un aiuto contro gli atti vandalici Liceo Righi Roma, dopo gli atti vandalici l’USR Lazio chiede l’installazione immediata di telecamereIl comunicato dell’USR Lazio condanna i ripetuti atti vandalici al Liceo Righi di Roma e chiede nuove telecamere per garantire il diritto allo studio... Giardino Petri, arrivano le telecamere per prevenire furti e atti vandaliciBologna, 25 marzo 2026 – Saranno installate le telecamere al giardino Emanuele Petri in via Felice Battaglia. RECENSIONE (2026) : KAWA Dash Cam Auto 2K1296P. DETTAGLI Temi più discussi: Telecamere per sorvegliare la città. Un aiuto contro gli atti vandalici; Imola, altre nove telecamere per la sicurezza stradale: ecco dove saranno i nuovi varchi elettronici; Installano telecamere nella nuova casa diroccata e scoprono due inquilini inaspettati; Gli smart display migliori del momento per gestire la domotica casalinga. Sicurezza, più luci e telecamere per sorvegliare hotel e b&bPiù luci e più telecamere davanti ad alberghi e b&b di Roma. Il tema è la sicurezza nell’anno record per il turismo nella Capitale, giunto alla soglia delle 55 milioni di presenze — con ultimo scatto ... roma.corriere.it Sicurezza, la città sorvegliata da 200 telecamerePiù di 200 telecamere accese, sette portali intelligenti ai varchi d’ingresso, 135 dispositivi puntati sui punti sensibili: a Senigallia la sicurezza urbana parla il linguaggio della fibra ottica e ... ilrestodelcarlino.it Telecamere in sala scommesse a Venturina per controllare dipendenti Denunciato il socio di una sala scommesse per telecamere illegittime e mancata formazione dei dipendenti. Sanzione di 2.200 euro - facebook.com facebook Sabato 4 aprile la portavoce della Forza di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL), Kandice Ardiel, ha denunciato che soldati israeliani hanno distrutto tutte le telecamere di sicurezza posizionate attorno al quartier generale ONU di Naqoura, nel x.com