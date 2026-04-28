Atti vandalici contro la sede di Fratelli d' Italia la condanna di Sospiri Forza Italia e la solidarietà della Lega

Due giorni fa, la sede di Fratelli d’Italia è stata danneggiata da atti vandalici. La condanna di un esponente di Forza Italia, che ricopre anche il ruolo di presidente del consiglio regionale, è stata accompagnata dalla solidarietà espressa dalla Lega. L’esponente ha sottolineato che tali azioni potrebbero colpire chiunque in futuro, e ha espresso rammarico per quanto accaduto.

«Come presidente del consiglio della Regione Abruzzo, come segretario provinciale di Forza Italia, ma soprattutto come uomo esprimo la ferma condanna contro gli atti vandalici che due giorni fa hanno colpito la sede di Fratelli d’Italia, e che domani potrebbero colpire chiunque altro, perché sono.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La pressione di Forza Italia e Fratelli d'Italia per le dimissioni di Santanchè. Il silenzio della LegaDopo la richiesta pubblica della premier Giorgia Meloni per le dimissioni della ministra per il Turismo Daniela Santanchè, i colleghi di maggioranza... Leggi anche: Regione Lombardia, guerre per le presidenze delle commissioni: Forza Italia contro Fratelli d’Italia e Lega Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Imbrattata la sede di Forza Italia a Cesano Maderno: Un gesto vile; Sospiri condanna gli atti vandalici contro la sede di Fratelli d’Italia a Pescara; Elezioni a Salerno, Marenghi: Con Forza Italia la nostra proposta è più organica e completa. Uniti per il cambiamento; 25 aprile di tensioni: aggrediti i giovani di Forza Italia, cacciata la Brigata Ebraica, strappate le bandiere ucraine. E a San Giuliano Milanese e Firenze i vandali colpiscono nella notte. Atti vandalici contro la sede di Fratelli d'Italia, la condanna di Sospiri (Forza Italia) e la solidarietà della LegaLorenzo Sospiri di Forza Italia e la Lega commentano l'imbrattatura della sede di Pescara del partito di Fratelli d'Italia ... ilpescara.it Atti vandalici contro la sede di Fratelli d'Italia a Pescara, la condanna di SospiriSono l'espressione dell'anti-democrazia, il vile attacco contro la libertà di espressione così in una nota il presidente del Consiglio regionale ... ekuonews.it Report. . Marcello Dell’Utri, il suo rapporto eterno con Forza Italia e Berlusconi Marcello Dell'Utri è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver aggirato tra il 2014 e il 2024 l'obbligo sulle misure di prevenzione antimafia. Il cofondatore di Forza Italia non avre - facebook.com facebook Forza Italia lotterà sempre per contrastare l'immigrazione illegale che aumenta la criminalità nel nostro Paese. Con il Governo di centrodestra la sicurezza degli italiani è tornata al centro. x.com