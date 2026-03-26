Variante Corsalone Giani | Risorse pronte ma servono le condizioni per partire

Le risorse per la variante Corsalone sono state messe a disposizione, ma ancora non è possibile avviare i lavori. L’opera è attualmente sospesa a causa di rifiuti presenti nell’area dell’ex cementificio, che impediscono l’avvio delle attività. I fondi destinati all’intervento sono stati assegnati, ma le condizioni per procedere non sono ancora state soddisfatte.

L’opera resta bloccata dai rifiuti nell’area dell’ex cementificio: i fondi intanto destinati ad altri cantieri La Regione Toscana conferma l’impegno per la realizzazione della variante alla SR71 in località Corsalone, ma l’opera resta ferma a causa delle criticità legate all’area dell’ex cementificio. A ribadirlo è il presidente della Regione, Eugenio Giani, intervenuto sul progetto da circa 40 milioni di euro, situato tra i comuni di Bibbiena e Chiusi della Verna. Il nodo principale resta la mancata rimozione dei rifiuti pericolosi presenti nell’area interessata dai lavori. Nonostante un’ordinanza comunale e un pronunciamento del tribunale che obbligherebbero la proprietà a intervenire, la situazione è ancora in stallo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Variante Corsalone, Giani: “Risorse pronte, ma servono le condizioni per partire” Articoli correlati Variante del Corsalone, Giani: “La Regione garantirà le risorse per l’opera”Il presidente della Regione: "Ritardi dovuti alla mancata rimozione dei rifiuti pericolosi presenti nell’area dell’ex cementificio. Ponte di Cesa, Brandi: “studio di fattibilità pronto, ora servono le risorse per partire”Arezzo, nasce ‘Alternativa Comune’: lista pronta, candidato… poi si vedrà Arezzo, il centrodestra gioca al tira e molla: Tanti o Merelli? A Roma... Una selezione di notizie su Variante Corsalone No alla variante del Corsalone, per salvaguardare tessuto industriale della vallata del CasentinoArezzo, 10 agosto 2023 – Alla luce anche della recente pronuncia del Consiglio di Stato in ordine alla realizzazione della Variante del Corsalone, le rappresentanze economiche e sociali del ... lanazione.it Il progetto per la variante è pronto. Assemblea pubblica al Corsalone. Le carte della Regione per la viabilitàGrande partecipazione ieri all’assemblea pubblica al Corsalone per fare chiarezza sulla variante e sul futuro dell’area ex Sacci. Per questo il sindaco Giampaolo Tellini ha invitato per questa ... lanazione.it