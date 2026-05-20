Tony Damascelli, nel suo articolo su Il Giornale di questa mattina, ha scritto una critica mordente sul sistema degli allenatori in Italia. Secondo il giornalista, in questo paese gli allenatori cambiano spesso, ma senza un progetto chiaro o una strategia definita. La sua analisi si concentra sul fenomeno del continuo spostamento di allenatori, evidenziando come questo movimento non porti a una direzione stabile o a un miglioramento reale. La sua opinione si inserisce in un quadro di riflessione più ampio sullo stato del calcio italiano.

Tony Damascelli su Il Giornale di stamattina firma una sciabolata polemica sul valzer delle panchine italiane: meno scoop, più tagliente lettura di costume. Il quadro è quello di una Serie A che si muove tutta insieme — Sarri verso Napoli, Palladino verso la Lazio, Allegri sospeso al Milan — in modo apparentemente confuso ma con un’ipocrisia di fondo. E in Nazionale, secondo Damascelli, l’unico nome che meriterebbe davvero non viene mai pronunciato. “Il fermento dell’esercito di Franceschiello”. L’apertura sulle panchine italiane è già una sentenza: “In Italia si registra lo stesso fermento dell’esercito di Franceschiello: chi va a poppa e chi a prua, e viceversa”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Damascelli critica: in Italia tutti gli allenatori si muovono, ma senza una direzione vera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: I big europei si muovono su Hormuz. Teheran: "Sarete complici". L'Italia si allinea con Parigi e Berlino: ma solo con l’Onu

Inter, Damascelli attacca (VIDEO): “C’è una frode sportiva, ma con astuzia non si affronta. Strano che nessuno abbia scritto, cosa rischia la Juventus. Nel 2006….”L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano continua ad alimentare tensioni e polemiche nel mondo del calcio.