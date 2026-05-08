Inter Damascelli attacca VIDEO | C’è una frode sportiva ma con astuzia non si affronta Strano che nessuno abbia scritto cosa rischia la Juventus Nel 2006…

Un nuovo video diffuso da Damascelli ha sollevato accuse di frode sportiva, sostenendo che si tratta di un problema presente nel calcio italiano. L’intervento si riferisce anche alla Juventus e a un episodio del 2006, senza specificare dettagli. Nel frattempo, l’indagine della Procura di Milano sul sistema arbitrale prosegue, alimentando discussioni e tensioni tra gli addetti ai lavori nel mondo del calcio.

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L’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale italiano continua ad alimentare tensioni e polemiche nel mondo del calcio. Al centro dell’indagine c’è il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva nell’ambito di presunte pressioni sulle designazioni arbitrali, con riferimento ad arbitri ritenuti ‘graditi’ o ‘non graditi’ all’Inter. Sul caso. L'articolo Inter, Damascelli attacca (VIDEO): “C’è una frode sportiva, ma con astuzia non si affronta. Strano che nessuno abbia scritto, cosa rischia la Juventus. Nel 2006..” proviene da. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate “Penalizzazione e retrocessione”: inchiesta Rocchi, cosa rischia l’Inter in caso di frode sportivaMarotta prima della gara col Torino: “Abbiamo agito sempre con correttezza e non abbiamo arbitri sgraditi” Ma cosa rischierebbe l’Inter qualora le... “Come al Milan nel 2006”: inchiesta Rocchi, cosa rischia l’Inter“Se Schenone avesse commesso qualcosa di illecito, ai nerazzurri non verrebbe revocato lo Scudetto di quest’anno” Ma cosa rischia l’Inter per...