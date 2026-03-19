Le principali nazioni europee stanno rafforzando la loro presenza nello Stretto di Hormuz, con Francia, Regno Unito, Germania e Italia che muovono navi e risorse nella zona. Teheran avverte che questa attività potrebbe renderle complici di azioni militari. L’Italia si unisce a Francia e Germania nel sostenere una presenza internazionale, ma solo attraverso il ricorso alle Nazioni Unite.

Il perimetro si stringe e nascono i volenterosi di Hormuz. Parigi, Londra, Berlino, Roma, l'Aja (in pratica i big della difesa europei) più Tokyo si dicono infatti pronti a «contribuire alle iniziative volte a garantire un passaggio sicuro attraverso lo stretto» e accolgono "con favore» l’impegno dei Paesi «che stanno avviando i preparativi». Un comunicato congiunto emesso mentre il Consiglio Europeo - che all’ordine del giorno ha una discussione sul Medio Oriente - è in pieno svolgimento. Il diavolo però, come sempre, sta nei dettagli. È essenziale che i combattimenti prima finiscano -- ed è una posizione immutata, nonostante la nota glissi sul punto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - I big europei si muovono su Hormuz. Teheran: "Sarete complici". L'Italia si allinea con Parigi e Berlino: ma solo con l’Onu

Articoli correlati

Merz rinuncia alla missione e Meloni si allinea a Berlino. A Washington solo ministriLa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ridimensionato la missione diplomatica negli Stati Uniti, rinunciando a un incontro diretto con l'ex...

Piano di 6 Paesi per la riapertura di Hormuz: c'è anche l'Italia. E l'Iran minaccia: «Sarete complici». Colpita raffineria di HaifaRegno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di...

Aggiornamenti e notizie su I big europei si muovono su Hormuz...

Temi più discussi: Tensione Stati Uniti-Ue sullo Stretto di Hormuz. Si dimette il capo dell'antiterrorismo Usa; Crisi nello stretto di Hormuz: gas, prezzi dell’energia e autonomia strategica europea; L’Europa risponde a Trump: per riaprire Hormuz si punta a rafforzare Aspides; Stretto di Hormuz, Ue studia piano comune. 'No' di Londra e Berlino a Trump: Non sarà missione Nato.

I big europei si muovono su Hormuz. Teheran: Sarete complici. L'Italia si allinea con Parigi e Berlino: ma solo con l’OnuIl perimetro si stringe e nascono i volenterosi di Hormuz. Parigi, Londra, Berlino, Roma, l'Aja (in pratica i big della difesa europei) più Tokyo si dicono infatti pronti a «contribuire alle ... gazzettadelsud.it

I big europei si muovono su Hormuz. Teheran, 'sarete complici'Il perimetro si stringe e nascono i volenterosi di Hormuz. Parigi, Londra, Berlino, Roma, l'Aja (in pratica i big della difesa europei) più Tokyo si dicono infatti pronti a contribuire alle ... ansa.it

C'è un piano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sei Paesi, tra cui l'Italia, si sono dichiarati oggi pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale di Hormuz. A riferirlo è un comunicato diffuso da Downing Street. Sono sei i Paesi ch - facebook.com facebook

Su Hormuz sventola bandiera bianca x.com