Dall' oro nero all' energia verde | così i Garrone hanno fatto miliardi domando il vento

Nel corso di meno di cento anni, il gruppo Garrone ha trasformato la propria attività passando dall'estrazione e vendita di petrolio alla produzione di energia da fonti rinnovabili. La società ha registrato un incremento di valore significativo grazie a questa transizione, puntando su investimenti nel settore dell'energia verde. Questa evoluzione ha portato alla creazione di un patrimonio considerevole, consentendo alla famiglia di accumulare ricchezze importanti nel settore energetico. La storia aziendale mostra come un'impresa possa adattarsi alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tecnologie.

Dall'oro nero al verde in meno di un secolo di storia aziendale. Il gruppo Garrone si è saputo reinventare per dare energia agli italiani e non solo. Prima a capo della più grande raffineria della Penisola, poi come primo operatore eolico nel nostro Paese. La famiglia di industriali genovesi è. 🔗 Leggi su Today.it

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