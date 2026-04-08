Dalle 3 alle 5 ore per raggiungere le fabbriche abruzzesi | l' odissea dei lavoratori dopo la frana di Petacciato

Dopo la frana di Petacciato, i pendolari che devono raggiungere le fabbriche abruzzesi incontrano lunghe attese. Tra treni soppressi e autostrade chiuse, alcune persone impiegano tra tre e cinque ore per arrivare nella zona industriale di Val di Sangro. La situazione interessa soprattutto i lavoratori delle aziende del settore automotive e i loro spostamenti quotidiani. La chiusura delle vie di collegamento sta creando notevoli disagi.

La frana di Petacciato, fra treni soppressi e autostrada chiusa, sta creando disagi importanti anche a tanti pendolari che lavorano in Abruzzo, in particolare nella zona industriale di Val di Sangro, con Stellantis e tutto l'indotto automotive. Sui disagi di cittadini e lavoratori interviene il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it La frana di Petacciato divide l'Italia in due fra treni soppressi, autostrada chiusa e disagi: la situazione 24 ore dopoÈ un'Italia divisa in due quella che, da meno di 24 ore, sta patendo chiusure stradali e interruzioni della linea ferroviaria a tempo - almeno al... Leggi anche: Frana in Molise, l'odissea dei viaggiatori sulla linea adriatica: "Dodici ore per rientrare a Bari" Si parla di: Fino a tredici chilometri di coda verso nord in A14 dopo la chiusura tra Poggio Imperiale e Vasto; Viabilità Abruzzo-Molise: I lavoratori impiegano tra le 3 e le 5 ore per spostarsi.