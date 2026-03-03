Sanzioni alla StM di Catania la Uilm attacca | Lo Statuto dei lavoratori va rispettato

La Uilm di Catania critica le sanzioni imposte allo stabilimento StM, sottolineando l'importanza di rispettare lo Statuto dei lavoratori. Il segretario generale dell’organizzazione, Giuseppe Caramanna, afferma che le regole devono valere anche per l’azienda e commenta senza mezzi termini quanto accaduto nello stabilimento etneo. La discussione si concentra sulla necessità di rispettare le norme del settore.

Non usa mezzi termini il segretario generale della Uilm etnea, Giuseppe Caramanna, nel commentare quanto accaduto nello stabilimento StM di Catania. “Non è tollerabile adottare provvedimenti disciplinari senza rispettare lo Statuto dei Lavoratori. Le regole devono valere per tutti, azienda compresa”, afferma il sindacalista, riferendosi a un recente caso in cui un dipendente sarebbe stato sanzionato senza essere preventivamente ascoltato, né assistito dall’organizzazione sindacale, come previsto dalla normativa. Secondo Caramanna, l’episodio rappresenta solo una parte di un problema più ampio. Il segretario Uilm denuncia infatti un’impennata di contestazioni disciplinari nei confronti dei lavoratori del sito catanese della multinazionale STMicroelectronics. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

StM, la Uilm preoccupata per la possibile chiusura di due reparti: "Chiediamo garanzie"

Sanzioni disciplinari alla StMicroelectronics, la Uilm annuncia ricorsi al Tribunale del Lavoro

