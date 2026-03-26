Il nuovo treno Riccione Music City un convoglio con la livrea personalizzata e dedicata alla Perla Verde

È stato presentato il nuovo treno Riccione Music City, caratterizzato da una livrea personalizzata dedicata alla località. La collaborazione tra il Comune di Riccione e Trenitalia Tper, società di trasporto ferroviario regionale dell’Emilia-Romagna, si rafforza con questa iniziativa e vede l’inaugurazione del convoglio.

Si consolida la partnership strategica tra il Comune di Riccione e Trenitalia Tper (la società di trasporto ferroviario regionale dell’Emilia-Romagna) con l'inaugurazione del nuovo Treno Riccione Music City. Il convoglio, un treno a due piani con gli esterni completamente personalizzati, è stato presentato ufficialmente oggi alla stazione di Bologna ed entrerà in servizio già da domani, segnando un’ulteriore tappa nel piano di promozione territoriale integrata della Perla Verde. Presenti all’evento Mattia Guidi, assessore al Turismo del Comune di Riccione, Alessandro Tullio, amministratore delegato di Trenitalia Tper, Matteo Fedeli, direttore generale Siae, Mauro Bianchi, direttore generale Samsara Beach, Enrico Galli, titolare Cocoricò e Fabrizio De Meis, direttore artistico Space Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il nuovo treno Riccione Music City, un convoglio con la livrea personalizzata e dedicata alla Perla Verde Articoli correlati Leggi anche: Furto con spaccata alla gioielleria del centro commerciale Perla Verde a Riccione: rubati i gioielli esposti Riccione, capitale del bridge: il Festival nazionale Over 65 si svolgerà nella Perla verde fino al 2029Riccione si conferma la capitale italiana del bridge per i prossimi quattro anni. Regionale Trenitalia in arrivo nella stazione di Tivoli Contenuti utili per approfondire Riccione Music City Discussioni sull' argomento Riccione accende la primavera italiana con un ricco calendario di eventi; Riccione Music City – Zero Assoluto live 2026. Riccione lancia il Treno Music City: musica e promozione turistica sui binariSi consolida la partnership strategica tra il Comune di Riccione e Trenitalia Tper (la società di trasporto ferroviario regionale dell’Emilia-Romagna) con l'inaugurazione del nuovo Treno Riccione Musi ... altarimini.it Riccione Music City, debutta il nuovo treno promozionaleÈ stato presentato oggi alla stazione di Bologna il nuovo Treno Riccione Music City, il convoglio personalizzato nato dalla collaborazione tra il Comune di ... chiamamicitta.it Bologna, debutta il treno "Riccione Music City": la musica della Perla Verde viaggia su rotaia - facebook.com facebook Il convoglio a doppio piano garantisce comfort, accessibilità e riduzione dei consumi energetici del 30% #Riccione #Turismo x.com