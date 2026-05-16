Due giovani attrici provenienti da Rimini, Viola e Isabella, sono arrivate al Festival di Cannes grazie al film intitolato ‘Polpettone’. Entrambe hanno partecipato alla presentazione del lungometraggio, che ha attirato l'attenzione del pubblico e della stampa internazionale. La loro presenza in questa importante rassegna cinematografica rappresenta un passo significativo nella loro carriera, dopo aver recitato in produzioni locali. La manifestazione si svolge in questa settimana sulla Costa Azzurra, attirando numerosi appassionati e professionisti del settore.

Rimini, 16 maggio 2026 – Da Santarcangelo al red carpet del Festival di Cannes. Per Isabella Pieroni e Viola Domeniconi, entrambe 29enni santarcangiolesi, il viaggio verso uno degli eventi più autorevoli del cinema mondiale è iniziato quasi per gioco, dentro una sfida da affrontare tutta di corsa: 48 ore per scrivere, girare e montare un cortometraggio. Oggi quel progetto girato tra amici in un appartamento di Riccione trasformato in set, le porterà a calcare la mitica Croisette, dove ‘Il Polpettone’ sarà proiettato all’interno della sezione ufficiale dedicata ai vincitori del 48 Hour Film Project. Viola e Isabella si conoscono dalle scuole medie, rispettivamente educatrice e agente di viaggi, coltivano la passione della recitazione da sempre e nel corto vestono i panni di due amiche che si ritrovano a cena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi sono Viola e Isabella, le giovani attrici riminesi in passerella al Festival di Cannes grazie al ‘Polpettone’

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