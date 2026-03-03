Master Group Sport nuovo official advisor della Federazione Italiana Scherma

Master Group Sport è stato scelto come nuovo advisor ufficiale dalla Federazione Italiana Scherma. L’accordo, valido tre anni, prevede la consulenza su brand, sponsorship, marketing ed eventi con l’obiettivo di promuovere questa disciplina, che è la più medagliata nello sport italiano. La collaborazione si estenderà fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il Maestro Marco Siesto insignito del Distintivo d’Onore d’Oro della Federazione Italiana SchermaAsd Olympia esprime grande orgoglio e profonda soddisfazione per il prestigioso riconoscimento conferito al Maestro Marco Siesto, insignito del...

Nasce Ecoblade: il progetto della Federazione Italiana Scherma che ridà la vita alle lame spezzateSarà presentato al CONI martedì 12 dicembre il progetto “Ecoblade”, il progetto della Federazione Italiana Scherma (FIS) che trasforma le lame...

Argomenti discussi: World Cup 2027 Qualifiers: Scelti i 12 per Italia-Gran Bretagna a Livorno (lunedì ore 19.30, live su DAZN e Sky Sport): dentro Flaccadori, Procida e Ricci. Out Diouf e Ferrari; Petrucci: Livorno ama la nazionale.

