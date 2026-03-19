Al via il nuovo progetto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno | si parte dalla Campania

La Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha annunciato l'inizio di un nuovo progetto in Campania. L'iniziativa si concentra su attività rivolte a promuovere i principi dello sport, come il fair play e il rispetto delle regole. La fase iniziale coinvolge diverse scuole e associazioni locali, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla disciplina. La campagna durerà diversi mesi e coinvolgerà varie città della regione.