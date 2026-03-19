Al via il nuovo progetto della Federazione Italiana Pentathlon Moderno | si parte dalla Campania
La Federazione Italiana Pentathlon Moderno ha annunciato l'inizio di un nuovo progetto in Campania. L'iniziativa si concentra su attività rivolte a promuovere i principi dello sport, come il fair play e il rispetto delle regole. La fase iniziale coinvolge diverse scuole e associazioni locali, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla disciplina. La campagna durerà diversi mesi e coinvolgerà varie città della regione.
Partirà dalla Campania, più precisamente da Benevento, il progetto Ready To Play promosso dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, che coinvolgerà migliaia di bambini nelle scuole e nelle piazze di tutta Italia. L'obiettivo sarà quello di far scoprire, attraverso una serie di giochi, incontri e racconti, alcuni dei più importanti valori veicolati dallo sport come fair play, resilienza e multidisciplinarità. Testimonial d'eccezione sarà Paolo Di Canio, grande appassionato di Pentathlon moderno e vincitore, nel 2001, del Premio Fair Play della FIFA. La serie di incontri partirà il 20 marzo nelle scuole di Benevento, per poi proseguire sabato 21 marzo, in piazza Cardinal Pacca, dove sarà allestito un villaggio sportivo aperto a tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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