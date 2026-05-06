Giochi faro della Corte dei Conti Extra costi con soldi pubblici Arena Santa Giulia ai raggi X | Verifichiamo ipotesi di danno

La Corte dei Conti della Lombardia sta conducendo accertamenti su alcuni giochi pubblici, in seguito a segnalazioni riguardanti possibili spese non giustificate con fondi pubblici. Le indagini, ancora in fase iniziale, sono state avviate dopo aver ricevuto notizie specifiche e concrete su possibili danni all’erario. Tra gli aspetti sotto verifica ci sono anche i costi legati all’area di Santa Giulia, con particolare attenzione alle eventuali irregolarità nelle spese sostenute.

di Andrea Gianni MILANO Gli accertamenti, ancora alle battute iniziali, sono partiti da "notizie su ipotesi di fattispecie di danno erariale attuale, specifico e concreto" arrivate sul tavolo della Procura presso la Corte dei Conti della Lombardia. Un ipotetico danno per le casse pubbliche legato agli extra costi dell’Arena a Santa Giulia, che ha ospitato la partite di hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina, coperti in parte con risorse della collettività. L’istruttoria, aperta dalla Procura guidata da Paolo Evangelista, è sfociata ieri in una acquisizione di documenti negli uffici di Palazzo Marino,...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giochi, faro della Corte dei Conti. Extra costi con soldi pubblici. Arena Santa Giulia ai raggi X: "Verifichiamo ipotesi di danno" Notizie correlate Olimpiadi, faro della Corte dei Conti sugli extra-costi dell’Arena Santa Giulia: perquisizioni negli uffici del dg di Palazzo MarinoNella narrazione post-olimpiadi, è annoverata come uno dei “lasciti dei Giochi” a Milano (insieme al Villaggio Olimpico), sebbene sia un’opera... Arena Santa Giulia, la Corte dei conti indaga sugli extra costi e ipotizza il danno erariale: gdf a Palazzo MarinoLa guardia di finanza, su delega della procura regionale della Corte dei conti della Lombardia, sta acquisendo documenti a Palazzo Marino nell'ambito... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Faro della Corte dei Conti sugli extra-costi dell'Arena Santa Giulia; Giochi, faro della Corte dei Conti. Extra costi con soldi pubblici. Arena Santa Giulia ai raggi X: Verifichiamo ipotesi di danno; Olimpiadi, istruttoria della Corte dei conti sui 134 milioni di extra costi per l’Arena Santa Giulia; Oggi taglio del nastro (stonato) con Ligabue. Una commissione il 13 per fare chiarezza. Giochi, faro della Corte dei Conti. Extra costi con soldi pubblici. Arena Santa Giulia ai raggi X: Verifichiamo ipotesi di dannoLa Finanza acquisisce documenti a Palazzo Marino: Eventim aveva chiesto 134 milioni, ottenendone 53. Interessi sulla bilancia, solo due giorni all’anno concessi gratuitamente al Comune per le iniziati ... ilgiorno.it Olimpiadi, faro della Corte dei Conti sugli extra-costi dell’Arena Santa Giulia: perquisizioni negli uffici del dg di Palazzo MarinoPer l'Arena costi lievitati dai 180 milioni previsti a una cifra compresa tra i 250 e i 270. Extracosti per 21 milioni a carico del pubblico ... lanotiziagiornale.it La Procura lombarda della Corte dei Conti apre le indagini sugli extracosti concessi all’Arena Santa Giulia, che ha ospitato l’impianto di hockey maschile... - facebook.com facebook La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'istruttoria sull'Arena Santa Giulia, l'impianto dove si sono tenute le gare di hockey per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'ipotesi è che ci possa essere stato un danno erariale legato a x.com