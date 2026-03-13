Dall’Università al mondo del lavoro | gli studenti incontrano le imprese

Gli studenti dell’Università di San Marino e i laureati sul Titano hanno avuto occasione di incontrare rappresentanti di diverse imprese in incontri mirati e pratici. Questi eventi sono stati organizzati per favorire il contatto diretto tra giovani e aziende, offrendo spazi di confronto e approfondimento sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. L’iniziativa ha coinvolto più realtà imprenditoriali e ha visto la partecipazione di numerosi studenti e laureati.

Incontri concreti e approfonditi con aziende mirate per agevolare l’ingresso di chi studia all’ Università di San Marino, o si è laureato sul Titano, nel mondo del lavoro. Questa l’attività al centro del Career day dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale dell’ateneo sammarinese, che hanno dedicato un’intera giornata ai rapporti con dieci imprese selezionate e ritenute strategiche provenienti dall’ Emilia-Romagna, dalle Marche e dal Titano. Ampio il ventaglio dei profili: presenti infatti ai due estremi realtà manifatturiere da centinaia di milioni di euro di fatturato, con un migliaio di dipendenti, e altre più piccole specializzate in ambiti come lo sviluppo di software, l’automazione industriale e l’analisi dei dati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dall’Università al mondo del lavoro: gli studenti incontrano le imprese Articoli correlati Dalle aule al lavoro: studenti e universitari incontrano le imprese del turismoLa giornata, viene comunicato, “nasce per offrire ai partecipanti occasioni di confronto diretto con aziende, enti di formazione e organizzazioni che... La scuola e il mondo del lavoro. Le aziende del settore turistico incontrano gli studenti del Casini‘La scuola incontra il lavoro’: 24 aziende e imprenditori del settore del turismo incontreranno gli studenti dell’Istituto alberghiero ’Casini’ di... What are the problems faced by lawyers in different stages of their career Una raccolta di contenuti su Dall'Università al mondo del lavoro gli... Temi più discussi: Dall’Università al mondo del lavoro: gli studenti incontrano le imprese; Opportunità di formazione per il mondo dello sport: al via il corso Operatore delle Società Sportive; Intelligenza Artificiale obbligatoria per l'esame: l'Università di Pisa rivoluziona informatica per preparare i giovani al mondo del lavoro; Martedì 10 marzo l’open day delle professioni sanitarie. La classifica delle università più sostenibili al mondo: 4 Atenei italiani nella top 200La classifica IQS World University Rankings: Sostenibilità 2026 mette in ordine le università del mondo in base alla sostenibilità sociale e ambientale in base indicatori come Scambio di conoscenze, ... fanpage.it Università: la svedese Lund è la più sostenibile al mondo, Padova prima italianaIl Vecchio continente si aggiudica per la prima volta la palma di ateneo più green al mondo. Stiamo parlando della svedese Lund che risulta prima nell’edizione 2026 del QS World University Rankings: ... ilsole24ore.com La ricerca coordinata dall’Università di Düsseldorf, con il contributo dell’Università di Verona, indica nel sildenafil un potenziale trattamento per la sindrome di Leigh. #veronanetwork - facebook.com facebook Angelicum: nessun evento con Peter Thiel, “non è organizzato dall’Università e non si svolgerà presso di noi” - AgenSIR x.com