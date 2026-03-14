I carabinieri di Randazzo hanno incontrato gli studenti dell’istituto De Amicis, coinvolgendoli in un’attività di simulazione sulla guida in stato di ebbrezza. Durante l’evento, gli allievi hanno partecipato a esercitazioni pratiche per comprendere i rischi legati all’uso di alcol durante la guida. L’iniziativa fa parte di un percorso educativo nelle scuole del territorio etneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un percorso educativo nelle scuole del territorio etneo. Proseguono in tutto il territorio etneo gli incontri promossi dall’Arma dei Carabinieri nelle scuole, realizzati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani una cultura della legalità sempre più consapevole. Nei giorni scorsi, gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato a un incontro dedicato ai temi delle dipendenze e della sicurezza stradale. L’iniziativa si è svolta nell’aula magna dell’Istituto Comprensivo “De Amicis – Don Milani” di Randazzo, alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Randazzo, Capitano Luca D’Ambrosio, insieme ai militari del Nucleo Operativo Radiomobile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Randazzo, i carabinieri incontrano gli studenti del De Amicis: gli allievi simulano la guida in stato di ebbrezza alcolica

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