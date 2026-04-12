Le cifre relative ai lavori di riqualificazione del parco Europa mostrano variazioni tra diverse determine, con importi che passano da 235mila a 250mila euro. La questione solleva dubbi sulla coerenza dei dati ufficiali, mentre si attendono aggiornamenti sullo stato dei lavori e sui costi complessivi dell’intervento. La gestione delle risorse e l’avanzamento dei lavori restano al centro dell’attenzione della comunità locale.

"A che punto siamo per la riqualificazione del parco Europa? È assurdo che in una determina si parli di 235mila euro di lavori, mentre in un’altra la cifra è diventata 250mila". Sono le perplessità di Michele Bianchi, ex consigliere comunale del centrosinistra, in merito ai lavori di restyling effettuati nel parco Europa di Porto Recanati. "Mi sono imbattuto in due determine, una del 19 febbraio e l’altra del 25 marzo – spiega Bianchi –. Entrambe fanno riferimento alle opere effettuate sul parco Europa: la prima sulla manutenzione straordinaria dell’impianto di irrigazione, la seconda sulle opere di completamento del mosaico sul muretto lato est.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Cifre ballerine per i lavori al parco Europa. Ma con la riqualificazione a che punto siamo?"

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