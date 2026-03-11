selvaggia lucarelli svela la reazione di milly carlucci al suo passaggio al gf vip

Selvaggia Lucarelli ha rivelato come Milly Carlucci abbia reagito al suo ingresso al Grande Fratello Vip. La giornalista e opinionista ha condiviso questa informazione in un’intervista a Chi, parlando della propria decisione di partecipare al reality. La discussione riguarda esclusivamente la reazione della conduttrice, senza approfondimenti su motivazioni o altri dettagli.

Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio sulle voci che la volevano lontana da Ballando con le Stelle. In un’intervista rilasciata a Chi, la giornalista e opinionista ha raccontato la reazione di Milly Carlucci al suo recente passaggio al Grande Fratello Vip. «Come ha preso Milly la notizia del mio passaggio al GF Vip?», ha spiegato Lucarelli. «Mi aveva anticipato che ci sarebbe rimasta male se un componente della sua giuria fosse passato dall’altra parte. Ma io non sto cedendo la paletta: sto semplicemente vivendo un’altra esperienza professionale». La Lucarelli sottolinea che non esistono esclusive e che, in un anno, non si può pretendere di partecipare a un solo programma: «Da dieci anni i miei contratti a Ballando con le Stelle si concludono sempre con l’ultima puntata, e non so mai se sarò richiamata. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

