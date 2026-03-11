Selvaggia Lucarelli al GF Vip svela come ha reagito Milly Carlucci | Non sto cedendo la paletta

Selvaggia Lucarelli ha annunciato il suo arrivo al Grande Fratello Vip, suscitando curiosità sul suo rapporto con Milly Carlucci. L’opinionista ha dichiarato che Milly Carlucci non ha ceduto la paletta durante il passaggio e ha descritto la reazione della conduttrice. Selvaggia Lucarelli è nota per la sua presenza a Ballando con le Stelle e si prepara a esibirsi anche nel programma di Mediaset.

Come ha reagito Milly Carlucci al passaggio di Selvaggia Lucarelli al GF Vip? Parla l’opinionista. Da molti anni Selvaggia Lucarelli è una presenza fissa a Ballando con le Stelle, a breve però la vedremo anche a Mediaset nello studio del Grande Fratello Vip. La pungente giornalista ha accettato di affiancare Ilary Blasi nella nuova edizione del reality nel ruolo di opinionista, in un’intervista che ha rilasciato al settimanale Chi ha svelato: “ Come ha preso Milly Carlucci la notizia del mio passaggio al GF Vip? Aveva anticipato i tempi dicendo che ci sarebbe rimasta male se un componente della sua giuria fosse passato dall’altra parte”.... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Articoli correlati

Selvaggia Lucarelli svela la reazione di Milly Carlucci al suo passaggio al GF VipSelvaggia Lucarelli rompe il silenzio sulle voci che la volevano lontana da Ballando con le Stelle.

Selvaggia Lucarelli al GF Vip? Cifre record e promesse Mediaset ma c'è un problema: Milly CarlucciDopo le polemiche e l'autosospensione di Alfonso Signorini, Mediaset starebbe puntando su Selvaggia Lucarelli come nuova opinionista del Grande...

Tutto quello che riguarda Selvaggia Lucarelli

Temi più discussi: Perché mi vedrete al Grande Fratello Vip - Vale Tutto; Selvaggia Lucarelli svela tutti i motivi per cui ha accettato il Gf Vip (uno è Ilary Blasi): Non capisco l'agitazione; Scherzi a parte: Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip Video; Selvaggia Lucarelli: Ecco perché sarò opinionista al Gf Vip. Persi il lavoro per Corona. Le accuse a Signorini? Uno spot involontario.

Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli per la prima volta in tv insieme al GF Vip: ecco cosa pensano l’una dell’altraIlary Blasi e Selvaggia Lucarelli per la prima volta in tv insieme al GF Vip: ecco cosa pensano l’una dell’altra ... gossip.it

Selvaggia Lucarelli: Ecco perché ho scelto il GF Vip. Le accuse Signorini? Uno spot involontario. Persi il lavoro per CoronaIl 17 marzo partirà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi alla conduzione. Al suo fianco nel ruolo di opinionista insieme a Cesara Buonamici ci sarà anche Selvaggia ... affaritaliani.it

La giornalista e scrittrice Selvaggia Lucarelli ha parlato di Sal Da Vinci mattatore del festival di Sanremo in una intervista a Repubblica. “Queste critiche mi sono sembrate profondamente snob, figlie di un atteggiamento elitario. Arisa cantava una canzoncina d - facebook.com facebook