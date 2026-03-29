Le associazioni dei consumatori della regione hanno richiesto ai prefetti di intervenire a causa dell'incremento dei prezzi dei carburanti nelle ultime settimane. La causa segnalata è il conflitto in corso in Medio Oriente, che ha determinato una crescita dei costi alla pompa. La richiesta si rivolge alle autorità prefettizie per affrontare questa situazione.

A richiedere l'intervento dei prefetti sono Francesco Trivelli di Federconsumatori Abruzzo, Monica De Vito di Adiconsum Abruzzo, Monica Di Cola di Adoc Abruzzo e Giulio Amicosante di Protezione Consumatori Le associazioni dei consumatori abruzzesi chiedono l'intervento dei prefetti per l'aumento del prezzo dei carburanti che si sta registrando nelle ultime settimane a causa del conflitto in corso in Medio Oriente.“Richiesta di intervento urgente su aumento prezzi carburanti e prevenzione speculazioni”. L’iniziativa arriva dopo la richiesta urgente che le associazioni dei consumatori a livello nazionale hanno inviato, qualche giorno fa, alla presidente del consiglio Giorgia Meloni per chiedere un incontro ed esprimere forte preoccupazione riguardo al rincaro dei prezzi di energia e carburanti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Le associazioni dei consumatori abruzzesi chiedono l’intervento dei prefetti per l'aumento prezzi dei carburanti

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