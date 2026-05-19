Putin e Xi | 40 accordi per blindare l’asse e il gasdotto artico

Nelle ultime settimane, sono stati firmati quaranta accordi tra le autorità di due grandi potenze, concentrandosi sulla cooperazione militare, energetica e infrastrutturale, in particolare riguardo a un gasdotto situato nella regione artica. La crisi nello stretto di Hormuz ha portato a un aumento dei prezzi del gas, mentre le trattative tra Pechino e Mosca sul progetto Power of Siberia 2 sono state temporaneamente sospese. Questi sviluppi hanno attirato l’attenzione sul rafforzamento delle relazioni tra i due paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come influenzerà la crisi dello stretto di Hormuz il prezzo del gas?. Perché Pechino ha frenato finora sulle trattative per il Power of Siberia 2?. Cosa cambierà per l'Occidente se l'asse energetico tra Mosca e Pechino si consolida?. Quali dettagli economici bloccano la costruzione del gasdotto dall'Artico alla Cina?.? In Breve Progetto Power of Siberia 2 prevede 50 miliardi di metri cubi di gas annui.. Gasdotto collegherà i giacimenti della regione artica di Yamal con il mercato cinese.. Crisi nello stretto di Hormuz potrebbe sbloccare i negoziati economici da anni.. Putin approda a Pechino per la sua venticinquesima visita ufficiale in Cina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Putin e Xi: 40 accordi per blindare l’asse e il gasdotto artico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Si rafforza l’asse India-Russia: Putin punta all’Oceano Indiano, Modi all’ArticoLa Russia sta portando avanti una “partnership senza limiti” con la Cina ma, al tempo stesso, è impegnata a consolidare i rapporti anche con altre... Leggi anche: Putin incontra Xi per rinsaldare l’asse tra Russia e Cina Intanto: Putin da Xi a Pechino (19-20 maggio 2026) Vladimir Putin è in visita di Stato in Cina per il 25° anniversario del Trattato di Buon Vicinato. I due leader, amici di lunga data, discutono di: • Partenariato strategico senza precedenti e cooperazion x.com Putin a Pechino, da siglare 40 accordi strategici con Xi Jinping: dai trasporti fino al cinema, (ri)nasce l'asse orientaleIl baricentro della geopolitica globale si sposta nuovamente verso Est. La visita ufficiale del Presidente russo Vladimir Putin a Pechino per ... msn.com Trump e Xi concludono colloqui 'molto soddisfacenti' ma nessun accordo annunciato reddit Pechino, tutto pronto per l'incontro con Putin: Firmeremo 40 accordiÈ tutto pronto per l'incontro fra il presidente russo, Vladimir Putin, e quello cinese, Xi Jinping. Lo Zar atterrerà a Pechino la ... iltempo.it