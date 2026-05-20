Dal fascismo alla propaganda | tre passeggiate nella storia tra palazzi e opere d' arte

Sabato 23 maggio e 6 giugno alle 15 si svolgeranno due passeggiate guidate incentrate sulla storia locale, in occasione della mostra Predappio 100 allestita presso la casa natale di Mussolini. L'iniziativa si propone di approfondire il passato attraverso visite a palazzi storici e opere d'arte, collegandoli a temi legati al fascismo e alla propaganda. La mostra celebra il centenario della fondazione della cittadina e si inserisce in un percorso di riflessione sulla sua storia.

In occasione del prosieguo della mostra Predappio 100, allestita presso la casa natale di Mussolini, del centenario della fondazione di Predappio, si terranno delle passeggiate guidate sabato 23 maggio e 6 giugno alle 15.30 e sabato 18 luglio alle ore 17 a cura di guide turistiche abilitate per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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